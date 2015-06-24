الجهاد الإسلامى تعلن النفير وتمهل إسرائيل أسبوعا للإفراج عن خضر عدنان

أمهلت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية بسجون إسرائيل، جهاز الشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية أسبوعاً لإنهاء قضية الشيخ المعتقل خضر عدنان القيادى فى الحركة.

ودعت حركة الجهاد الإسلامى على لسان المتحدث الرسمى باسمها داوود شهاب، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء كل مجاهديها فى قلاع الأسر للنفير العام نصرا للشيخ خضر عدنان.

ويذكر أن إسرائيل اعتقلت القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى خضر عدنان إداريا، ولم يخضع لأى محاكمة، وتشير التقارير الواردة عن القيادى المضرب عن الطعام لما يقرب من شهرين لسوء حالة الصحية وتدهورها للغاية.