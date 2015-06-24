أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجهاد الإسلامى تعلن النفير وتمهل إسرائيل أسبوعا للإفراج عن خضر عدنان

Google+ Print
الجهاد الإسلامى تعلن النفير وتمهل إسرائيل أسبوعا للإفراج عن خضر عدنان الجهاد الإسلامى تعلن النفير وتمهل إسرائيل أسبوعا للإفراج عن خضر عدنان
أمهلت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامى الفلسطينية بسجون إسرائيل، جهاز الشاباك ومصلحة السجون الإسرائيلية أسبوعاً لإنهاء قضية الشيخ المعتقل خضر عدنان القيادى فى الحركة.

ودعت حركة الجهاد الإسلامى على لسان المتحدث الرسمى باسمها داوود شهاب، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء كل مجاهديها فى قلاع الأسر للنفير العام نصرا للشيخ خضر عدنان.

ويذكر أن إسرائيل اعتقلت القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى خضر عدنان إداريا، ولم يخضع لأى محاكمة، وتشير التقارير الواردة عن القيادى المضرب عن الطعام لما يقرب من شهرين لسوء حالة الصحية وتدهورها للغاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365