الأميرة هيا بنت الحسين تنافس أميرات أوروبا بأناقتها

في كل مناسبة تجذبنا إطلالات أميرات أوروبا ونقف عندها إعجاباً، لكننا وجدنا أن إطلالات الأميرات العربيات لا تقل رقياً وأناقة عن أجمل أميرات العالم، وقد قررنا أن نخصص هذه المساحة لنعبر عن إعجابنا بأناقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين تحديداً.

عرفت الأميرة هيا بعشقها البالغ للخيول، حيث نشاهدها سنوياً في أشهر سباقات الخيول العالمية في إنجلترا متألقة بإطلالات ملكية أنيقة وجذابة، وفي سباق هذا العام اختارت الأميرة لوكاً جميلاً من مجموعة "Dior " للأزياء الراقية، ويمكن أن نعتبر أن Dior"" هي دار الأزياء المفضلة لديها، إذ اختارت تصاميمها في العديد من إطلالاتها خلال الأعوام الماضية.

تتمتع الأميرة هيا بجسم يندرج تحت شكل الساعة الرملية، وتحرص على أن ترتدي ما يناسب جسمها بطريقة محافظة وأنيقة تتناسب مع مكانتها الاجتماعية والمناسبة التي تحضرها، فقد اعتدنا أن نراها بقبعات رائعة في سباقات الخيول الإنجليزية، كما تختار الفساتين والقفاطين الجميلة في احتفالات الإمارات، بينما تظهر بفساتين كلاسيكية ناعمة في باقي المناسبات، أما في إطلالاتها اليومية فتظهر بساطتها المحببة باختيار الجينز لإطلالة عملية وناعمة.

أميرات العالم العربي يعتبرن خير ممثل لأناقة السيدة العربية بشكل عام، وعندما نرى إطلالات الأميرة هيا نجدها متفوقة في سباق الأناقة على أجمل الأميرات في العالم.

شاهدي معنا أجمل إطلالات الأميرة هيا، وشاركينا برأيك.

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