نجوم حملة لونشان الإعلانية لموسم خريف 2015

سافرت "لونشان" Longchamp إلى ميامي في حملتها الإعلانية لمجموعة خريف 2015 – وتحديداً إلى الوسط العصري للمدينة، منطقة وينوود (Wynwood District)، الشهير بالغاليريات والاستوديوهات فائقة التطور وبشارع الفنون.

مقابل خلفية من الرسمات الجدارية الغنية بالألوان لمنطقة وينوود وقفت "أليكسا تشونغ" Alexa Chung، وهي الآن وجه "لونشان" Longchamp للموسم الرابع، مرة أخرى أمام كاميرا ماكس فادوكول.

ستنطلق الحملة الإعلانية مع صورة رائعة "لأليكسا تشونغ" Alexa Chung وهي تحمل نجمة المنتجات الجلدية لهذا الموسم التي سيتم إطلاقها: "لو بلياج هيريتاج ميني" Le Pliage® Héritage Mini، النسخة المصغرة من حقيبة "لونشان" Longchamp المميزة، والتي تردد بخطوطها الغرافيكية ولوحة ألوانها من ثلاث درجات صدى أبنية "وينوود" الظاهرة في الخلفية. وتجسد أليكسا بنفسها امرأة الدار النشطة التي تتبع أسلوب حياة المدن، وتعرض قطعاً رئيسية من مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف 2015 - جاكيت جامعية (varsity jacket) وتنورة قصيرة على شكل A مع لمسات من الجلد – مع أسلوبها الأنيق، المريح والمميز.

والإعلان المطبوع هو مجرد عنصر من استراتيجية "لونشان" Longchamp الشاملة والمبتكرة للتواصل، التي تضم بسهولة تامة الإعلان الرقمي ووسائل الإعلام الاجتماعية. أما الفيلم القصير للموسم والمنتظر بفارغ الصبر فسيتم إطلاقه في 8 سبتمبر 2015 على www.longchamp.com ووسائل التواصل الاجتماعي. هذا الفيلم هو من بطولة "أليكسا تشونغ"Alexa Chung ويستكشف منطقة وينوود في ميامي. ويسير الفيلم على الوتيرة السريعة لروح الموسم الديناميكية، في حين تبدو أليكسا في صورة مرتاحة وعفوية خلال عرضها للإطلالات الرئيسية للمجموعة، والتي تعبر بشكل واضح عن الفخامة الموحية بالتفاؤل، وهي من جوهر قيم لونشان.

ستذهل الحملة الإعلانية لمجموعة خريف 2015 العالم ابتداءً من أغسطس 2015.