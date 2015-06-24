أخبار عاجلة

صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تايلور سويفت: قلقة على أولادي ولا أفكر بالارتباط حالياً

Google+ Print

الأربعاء 24-06-2015 14:08

إلى جانب حلمها بالتحليق في عالم الغناء والشهرة، تحدثت النجمة العالمية Taylor Swift عن بعض الأمور التي تطمح لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.
وفي مقابلة أجرتها معها قناة ITV News، قالت Swift البالغة من العمر 25 عاماً، والتي اختيرت المرأة الأجمل والأكثر فتنة في مجال الغناء: "أتمنى بأن تصبح لديّ عائلتي الخاصة، ولكنني قلقة على أولادي وكيف أحميهم من دون أن ألوم شهرتي".
وأكدت Taylor، حبيبة النجم Calvin Harris، أنها لا تفكّر في الارتباط بأحد قبل بلوغ سن الـ30 ، كما لا تعلم متى يحين الوقت المناسب، لذا فهي لن تستعجل بخصوص هذا الموضوع".
وفي أثناء حديثها، لفتت Swift إلى أنها من أكبر المعجبين بالممثلة Angelina Jolie التي تمزج بين الشهرة والنجومية وتربية الأطفال، وتعطي كلّ جانب من حياتها حقه الكامل، كما لا تنسى المشاركة في الأعمال الخيرية حول العالم، مهما كلفها الأمر مادياً ومعنوياً.
يُشار إلى أن المغنية Taylor Swift، التي أعلنت إصابة والدتها بمرض السرطان، ارتبطت منذ فترة بالفنان السكتلندي Calvin Harris، وهي تعيش معه حالياً حالة حب رومانسية بامتياز، كما ترافقه في جميع حفلاته لتدعمه أمام الجمهور، والعكس تماماً.

 

بالصور: لن تصدّقوا كيف كان كالفين هاريس حبيب تايلور سويفت

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي