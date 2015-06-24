تايلور سويفت: قلقة على أولادي ولا أفكر بالارتباط حالياً

إلى جانب حلمها بالتحليق في عالم الغناء والشهرة، تحدثت النجمة العالمية Taylor Swift عن بعض الأمور التي تطمح لتحقيقها خلال السنوات المقبلة.

وفي مقابلة أجرتها معها قناة ITV News، قالت Swift البالغة من العمر 25 عاماً، والتي اختيرت المرأة الأجمل والأكثر فتنة في مجال الغناء: "أتمنى بأن تصبح لديّ عائلتي الخاصة، ولكنني قلقة على أولادي وكيف أحميهم من دون أن ألوم شهرتي".

وأكدت Taylor، حبيبة النجم Calvin Harris، أنها لا تفكّر في الارتباط بأحد قبل بلوغ سن الـ30 ، كما لا تعلم متى يحين الوقت المناسب، لذا فهي لن تستعجل بخصوص هذا الموضوع".

وفي أثناء حديثها، لفتت Swift إلى أنها من أكبر المعجبين بالممثلة Angelina Jolie التي تمزج بين الشهرة والنجومية وتربية الأطفال، وتعطي كلّ جانب من حياتها حقه الكامل، كما لا تنسى المشاركة في الأعمال الخيرية حول العالم، مهما كلفها الأمر مادياً ومعنوياً.

يُشار إلى أن المغنية Taylor Swift، التي أعلنت إصابة والدتها بمرض السرطان، ارتبطت منذ فترة بالفنان السكتلندي Calvin Harris، وهي تعيش معه حالياً حالة حب رومانسية بامتياز، كما ترافقه في جميع حفلاته لتدعمه أمام الجمهور، والعكس تماماً.

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