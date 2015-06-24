هذا ما كشفته ورد الخال لـ"سيدتي نت" عن علاقة الحب التي تجمعها بباسم رزق

بعد إنتشار خبر قرب زواج الفنانة ورد الخال من العازف والمؤلف الموسيقي باسم رزق، وتداوله بكثافة بين المواقع الإلكترونية، قال مصدر خاص لـ"سيدتي نت" إن ورد لا تنكر وجود باسم في حياتها، وأنهما يسيران معاً في طريق "حلوة" وجدية، وأنهما حالياً يدرسان بعضهما البعض.

وأوضح المصدر: "أن ورد مرتاحة جداً معه، وفخورة بالإحساس الذي تشعر به تجاهه، وكل منهما لا يخفي العلاقة ولا يخجل بها، ولكنهما لن يتزوجا غداً"، وأشار المصدر إلى أن ورد تتمنى أن تكون كل التعليقات التي خرجت بالأمس فأل خير عليهما، لأنهما جديين في العلاقة، بدليل أن ورد تخرج معه في العلن".

وقال المصدر إن ورد تعرّف عن باسم "أنه هو مؤلف وعازف عود، صاحب مبادئ تميّزه عن الكثير من الناس، وهو شخص حسّاس وحنون ويحبّها ومعجب بها كثيراً كإنسانة، وهو لم يكن يعرفها كفنانة لأنه كان يعيش في الخارج، لكنه تابع أخيراً مسلسل "عشق النساء"".

وأكد المصدر أن ورد معجبة بباسم كشخص وكفنان، وهو إستطاع أن يدخل إلى أعماقها وأن يعرف حقيقتها"، وأضاف المصدر أن ورد ترى في باسم مزايا الرجولة والإخلاق والكرامة".

كما أشار المصدر إلى أن علاقة ورد بباسم تجمع بين العاطفة والعقل، وأضاف أن أكثر ما أحبّت ورد في باسم هو عقله، ومن ثم تطورت العلاقة مع الوقت، ومشيراً إلى أنه ثمة قواسم مشتركة كثيرة تجمع بينهما، ولديهما نفس التفكير، ونفس الذوق ونفس الهموم".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"