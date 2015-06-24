"الأكسجين".. أحدث صيحة فى علاج القدم السكرى

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن أحدث صيحة فى علاج القدم السكرى والقرح الجلدية التى تصيب 5% من إجمالى مرضى السكر من النوع الثانى، وذلك باستخدام جهاز صغير يضخ الأكسجين النقى، وذلك وفقًا لدراسة حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى أدينبروك وسان جورج البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بالسكر غالبًا ما يتعرضون للإصابة بالقرح أو الجروح التى لا تلتئم نظرًا لقصور الدورة الدموية، وبالتالى لا تصل كميات كافية من الأكسجين إلى الجروح، لافتة إلى أن أهمية الأكسجين تتمثل فى تعزيز نمو الأوعية الدموية وزيادة مستويات بروتين الكولاجين داخلها، وهو ما يساهم فى تقوية أنسجة الجلد والحد من فرص تكوين الجروح.

وتابعت الدراسة أن الجهاز الجديد يتم تثبيته بالورك، حيث يقوم بسحب الأكسجين من الهواء وضخه إلى الجروح بشكل مستمر، وبتركيزات أعلى من المعدل الطبيعى بمقدار 10 مرات، وهو ما يساعد على التئامها ويحد من القدم السكرى.

وتجرى هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" حاليًا مجموعة من التجارب الإكلينيكية على 140 شخصًا للوقوف على مدى فاعلية الجهاز الجديد.