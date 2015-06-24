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«إمام» يُناقش مُقترح إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالدقهلية

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«إمام» يُناقش مُقترح إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالدقهلية «إمام» يُناقش مُقترح إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالدقهلية

محافظ الدقهلية أثناء اجتماعه مع الفلاحين

التقى المُحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، عددٍ من فلاحي ومزارعي الدقهلية، وذلك بحضور  نسيم البلاسي، نقيب الفلاحين بالدقهلية، حيث استعرضوا عددًا من قضايا الفلاحين والمُزارعين بمراكز وقرى المحافظة، والتي شملت “وصول مياه الري للزراعات إلى نهايات الترع، توفير الأسمدة اللازمة للزراعات، نصيب الدقهلية من الأراضي المُستصلحة في سيناء، تسويق المحاصيل الزراعية، دور الجمعيات الزراعية، وبنك الائتمان في مساندة الفلاح”، فضلاً عن بعض مطالب واحتياجات المواطنين، مثل: “مياه الشرب، وتحسين مستوى النظافة، والمواصلات والكهرباء، وتغطية المجاري المائية وسط الكتلة السكنية”.

 كما تناول اللقاء دراسة مُقترح إنشاء مجلس أعلى للزراعة بالدقهلية، يضم مسئولي الزراعة والتموين والري ونقابة الفلاحين،  ويتولى حصر كافة مشكلات المزارعين، ووضع المقترحات اللازمة لحلها لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، بهدف الارتقاء بمنظومة الزراعة بمحافظة الدقهلية.

وأكد المحافظ، على إن الفلاح المصري، هو عصب التنمية والاقتصاد، وفلاحي الدقهلية يأتون في مقدمة مزارعي ، الذين يتميزون بالأخلاق الحميدة والصبر والقيم القروية الأصيلة.

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