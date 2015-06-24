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ريتينغ رمضان : ميساء مغربي قبل وبعد !

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ريتينغ رمضان : ميساء مغربي قبل وبعد ! ريتينغ رمضان : ميساء مغربي قبل وبعد !

الأربعاء 24-06-2015 16:28

تطلّ ميساء مغربي خلال هذا الشهر الفضيل في برنامج "ريتينغ رمضان"، وخلاله لاحظنا أن ميساء تقدّم ما بوسعها لتظهر جمالها وأناقتها، من خلال ارتداء أجمل الثياب والحصول على أبهى مكياج وتسريحة. ولكن، من وحي اسم البرنامج، قررنا تقديم ريتينغ جمالي عن ميساء مغربي فماذا تبيّن لنا:
من الواضح جداً أن جمال ميساء ليس طبيعياً على الإطلاق فكبر وشكل شفتيها يفضحان الموضوع، كذلك رُفع وترويسة أنفها ليسا ببعيدين عن سوق عيادات التجميل، بالإضافة إلى بياض أسنانها وتمتعها بالابتسامة الهوليوودية، وحاجبيها أيضاً حيث عرفت ببداياتها بـ"الحواجب الخيط" أي الرفيعة جداً .


ومن هذا المنطلق، بحثنا عن صور لميساء قبل وبعد عمليات التجميل وهذا ما وجدناه.
تابعي الصور وشاركينا رأيك، وهل أنت سيدتي مع أو ضد العمليات التجميليّة التي تغيّر شكل أصحابها؟

تابعي هنا :

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