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القبض على 2 عائدين من الجيش الحر بسوريا يعتنقان الفكر التكفيرى بالغربية

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القبض على 2 عائدين من الجيش الحر بسوريا يعتنقان الفكر التكفيرى بالغربية القبض على 2 عائدين من الجيش الحر بسوريا يعتنقان الفكر التكفيرى بالغربية
ألقى ضباط الأمن الوطنى بالغربية بالتنسيق مع المباحث الجنائية والأمن العام القبض على عنصرين من مركز قطور بمحافظة الغربية عقب عودتهما من سوريا بعد أن انضما للجيش الحر واعتناقهما الفكر التكفيرى والجهادي وتلقي تدريبيات على ارتكاب أعمال تفجيرية.

كان المتهمان قد سافرا إلى تركيا بمساعدة شقيق أحدهما أحد القيادات الإخوانية الهاربة بتركيا والذى سهل لهما السفر إلى تركيا إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث أقاما بفنادق باسنطبول وإنطاكيا لمدة 40 يومًا ومنها إلى منطقة جبلية على حدود سوريا وأقاما عند أحد الأشخاص يدعى "أبو أسعد" الذي مكنهما من الدخول إلى سوريا والانضمام للجيش الحر وتلقي التدريبات على القتل والعنف وارتكاب الأعمال التفجيرية وتم إلقاء القبض عليهما فور عودتهما إلى .

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مصر 365

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