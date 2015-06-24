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معهد البحوث الفلكية يلتقط صورا نادرة لأكبر البقع الشمسية النشطة

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معهد البحوث الفلكية يلتقط صورا نادرة لأكبر البقع الشمسية النشطة معهد البحوث الفلكية يلتقط صورا نادرة لأكبر البقع الشمسية النشطة
حصل "اليوم السابع" على آخر صور ضوئية التقطتها تليسكوبات المعهد القومى للبحوث الفلكية عن البقعة الشمسية النشطة على سطح الشمس والتى رصدت وتقع على خط مباشرة مع الكرة الأرضية .

وقال الدكتور أسامة رحومة رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك إمكانية لحدوث انفجارات خلال الساعات والأيام المقبلة فى هذه البقعة من متوسطة إلى انفجارات "إكس" القوية، مؤكدا على أن تلك البقعة واحدة من أكبر البقع فى الدورة الشمسية الحالية.

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس، إلى أن القياسات أظهرت أن البقعة تمتلك مجال مغناطيسى "بيتا-جاما-دلتا" غير مستقر يحوى طاقة كافية لإحداث انفجارات قوية، لافتا إلى أنه خلال الـ48 ساعة الماضية تسببت هذه البقعة فى حدوث انفجار دفع بسحابة من الغاز المتأين فى اتجاه الأرض مباشرة، متوقعا عند وصولها حدوث عواصف جيومغناطيسية "شمسية "، لكن لا يحتمل حدوث شىء يؤثر على سكان الأرض.


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