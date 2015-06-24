إحالة ناظر معهد ملوي الإبتدائي للمحاكمة التأديبية

وافق المستشار هاني محمد عبدالله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة ناظر معهد ملوي الإبتدائي الأزهري للمحاكمة لقيامه بتحرير إفادة لأحد الموظفين تفيد حصوله على الإبتدائية الأزهرية عام 1963 ــ 1964 بالمخالفة للحقيقة بقصد تسهيل استمراره في الخدمة حتى 65 سنة.

كشفت تحقيقات أحمد عصام الحيني رئيس النيابة أن عادل طه عبدالعليم ناظرمعهد ملوي الإبتدائي الأزهري سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرج على مقتضياتها حرر إفادة بإسم المدعو خيري محمد منصور تتضمن حصوله على شهادة إتمام المرحلة الإبتدائية عام 1963 / 1964 على خلاف الحقيقة ورغم عدم اختصاصه بذلك.

كما تبين أن المتهم أصدر إفادات موجهة للشؤون القانونية بمنطقة المنيا الأزهرية رغم عدم اختصاصه بذلك، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة.

وكانت النيابة الإدارية بملوي تلقت بلاغاً من الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية للتحقيق مع المتهم بشأن المخالفات المنسوبة إليه.

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