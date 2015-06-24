بدء مشروع تسمين الماشية في 5 مراكز بالمنيا

أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا، عن تشغيل مشروع تسمين الماشية خلال عام 2014-2015، وذلك في 5 مراكز، وهي ” مغاغة- بني مزارـ سمالوطـ أبو قرقاص ـ ديرمواس”، بإجمالي تكلفة 10 مليون و200 ألف جنيه، وجاري استكمالها خلال عام 2015-2016.

أشار المهندس كامل شاهين، وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المشروع يتضمن تحسين وتسوية وحرث وتطهير الأرض الزراعية بقرى المشروع، بالإضافة إلى مشروع التنمية المُتكاملة بعدد 3 قرى بمركز بنى مزار، وهي ” الجرنوس ـ شلقامـ أبو جرج “، والذي يشمل إنشاء 3 محطات أرصاد جوية بالقرى المُستهدفة، وزراعة 130 حقل ارشادى لمحصول الذرة الصفراء إلى جانب تنفيذ وحدة تجميع الألبان، وتنفيذ خطة تطوير الري، لعدد 2 مسقى بكل قرية .