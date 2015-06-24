شكري يلتقي بمفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع يوهانس هان

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسيع يوهانس هان، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي حول عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية أنه تم خلال اللقاء التباحث بشكل مفصل حول العلاقات الثنائية بين الجانبين المصري والأوروبي وضرورة العمل على تطويرها في شتى المجالات، وأهمية أن تكون تلك العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول والمشاركة بين الجانبين وعلى أساس من الندية وليست علاقة مانح بمتلقي واحترام الخصوصية الثقافية والدينية للدول.

وقال المتحدث أن المفوض الأوروبي أكد خلال اللقاء على أن مصر هي أهم شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في جنوب المتوسط في ضوء الحرص الأوروبي على تطوير تلك العلاقات، مضيفاً أنه تم استعراض عدد من القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، حيث تم التشديد على ضرورة الحوار المستمر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها تدهور الأوضاع في ليبيا وما يمثله تهديدات للمنطقة ككل وضرورة الدفع بالحل السياسي للأمام، ومخاطر التقسيم التي تواجه عدد من دول المنطقة وسبل التصدي لتلك المحاولات، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وذكر المتحدث أن الوزير شكري شدد على أهمية أن يكون هناك مفهوم محدد للإرهاب في التعامل في ضوء ما يجرى طرحه فى الدوائر الغربية مصطلحات مثل التطرف العنيف والتشدد الذي يؤدى للإرهاب مما يمثل خلطاً مع مكافحة الإرهاب باعتبار أن الإرهاب عمل إجرامي وله ضحايا يتعين التصدي له بشكل واضح وصريح دون انتقائية لأن تلك الايدولوجية هي التي تؤدي بدورها إلى تفشي ظاهرة المقاتلين الأجانب وتأجج من أعمال العنف والصراع.