محافظ كفر الشيخ: مياه "مطوبس" مطابقة للمواصفات وسلمية 100%

قال الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الأربعاء، لدينا 68 محطة مياه وهناك متابعة، ولدينا 20 مرشحا بمطوبس منهم 2 "عطلانين"، وآخرين نسبة سمكهما تحتاج لتعديل، وهذا لن يؤثر على جودة المياه خاصة أن هناك 16 مرشحا يعملون.

وأضاف المحافظ أن مياه مطوبس سليمة، والرائحة فى جزء بسيط بسبب المزارع السمكية، مؤكدأ أن هناك 23 اختبارا قبل ضخ المياه للمواطنين وأن المياه مطابقة للمواصفات.

وأضاف المحافظ، على مسئوليتى أن المياه كفر الشيخ الخارجة من 68 محطة مياه الشرب على مستوى المحافظة سليمة 100%، مضيفًا: لن تضخ مياه للشرب غير صالح وأهون على أن يحرم المواطن من المياه ولا تصل له مياه شرب غير صالحة.