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دفاع «خلية الظواهري» يطعن في شخصية خبير الأسلحة

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دفاع «خلية الظواهري» يطعن في شخصية خبير الأسلحة دفاع «خلية الظواهري» يطعن في شخصية خبير الأسلحة

24 يونيو 2015 | 1:56 مساءً

طعن  المحامى نبوى إبراهيم، عضو فريق الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الظواهري” أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، فى شخصية خبير الأسلحة محمد على سيد أحمد، والذى أدلى بشهادته أمام المحكمة، منذ قليل.

جاء ذلك عقب انتهاء الشاهد من سرد أقواله، والتى تلخصت فى أنه أجرى فحص الأسلحة المضبوطة مع المتهم “عمر زكريا” وقام بمعاينة الرقم المكتوب على الأسلحة التى ضُبطت بحوزته، ومن ثم مقارنتها لاحقًا بالرقم المدون بتقرير محضر ضبط المتهم، ليعقب الدفاع عقب انصراف الشاهد طاعنًا فى شخصية خبير الأسلحة، بحجة أن اسمه وفقًا لمعرفة الدفاع هو”محمد على أبو صفية”، وليس”محمد على سيد أحمد” كما نادته المحكمة قبل سماع شهادته.

من ناحيته أمر المستشار محمد شيرين فهمى باستدعاء الشاهد مجددًا، حيث قام بمعاينة بطاقة الرقم القومي للشاهد، ليتبين أن اسمه الخماسى بالبطاقة هو”محمد على السيد أحمد أبو صفية”، وهو ما تم إثباته بمحضر الجلسة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من «العناصر الإرهابية» شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

2015-06-24

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