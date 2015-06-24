اغسل سنانك كتير فى رمضان.. لتجنب الروائح وبواقى الطعام

لضيق الوقت فى رمضان، يهمل البعض بعض العادات الصحية، المهمة للغاية، للحفاظ على سلامة الجسم والصحة.. الدكتورة نيفين رضا أخصائية الباطنة أكدت أهمية غسيل الأسنان بكثرة ولمرات عديدة خلال الشهر الفضيل، بل زيادة عدد المرات خلاله لتنظيف تام للفم واللثة والأسنان.

وأوضحت نيفين أن المشكلة تكمن فى إهمال البعض لتنظيف أسنانهم فى الفترة ما بين الإفطار والسحور لضيق الوقت، الفعل الذى يجعل البكتيريا والفطريات تنمو نموا واسعا وتهدد صحة الإنسان، وذكرت أخصائية الباطنة مجموعة من الأضرار لإهمال غسيل الفم والأسنان فى رمضان:

- نمو واسع للبكتيريا والفطريات على اللثة وفى الفم بشكل عام وعلى الأسنان.

>- تكون طبقة جيرية عظيمة فوق الأسنان والضروس يصعب التخلص منها بعد رمضان.

>- زيادة نسب الإصابة بالتسوس.

>- رائحة كريهة منبعثة من الفم تؤذيه وتؤذى الآخرين.

>- زيادة نسب الإصابة بالمشكلات المعوية نتيجة تكاثر كم هائل من البكتيريا والفطريات، مما يجعل المعدة عرضة للتلبك والتلوث وغيرها من الأعراض المرضية.

>- تناول كميات كبيرة من الطعام ما بين الإفطار وحتى السحور يزيد من أهمية زيادة عدد مرات غسيل الأسنان ليصل إلى 3 أو 4 مرات، بعد الإفطار للتمتع بصحة وأسنان جيدة، ولثة نظيفة.