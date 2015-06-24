تعرفى على أهم أعراض إصابة طفلك بحمى البحر المتوسط

حمى البحر المتوسط أحد الأمراض التى تصيب الأطفال نتيجة التلامس أو التعامل المباشر مع الحيوانات، مما يترتب عليه إصابتهم ببعض الجراثيم والميكروبات.

وعن تعريف تلك الحمى وطرق انتقالها قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى: حمى البحر المتوسط تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، عن طريق العدوى بجرثومة البروسيلا، التى تنتقل عن طريق التلامس المباشر مع الحيوان، من خلال تربيتها بالمنزل أو عن طريق تناول اللحوم والألبان للأبقار حاملى الجراثيم.

وتستكمل د. نهى قائلة: هناك بعض الأعراض التى تظهر على الأشخاص كمؤشر للإصابة بحمى البحر المتوسط وأهممها:

>1)إعياء شديد.

>2)أعراض تشبه الإصابة بالأنفلونزا.

>3)ألم فى العضلات والمفاصل.

>4)الشعور برعشة.

>5)ارتفاع درجة الحرارة.

>6)عرق خاصة فى فترة الليل.

>7)صداع.

>8)تضخم فى الغدد الليمفاوية المتواجدة فى الرقبة.

>9)التهاب فى الجهاز العصبى.

وتتابع د. نهى قائلة: "هناك بعض المضاعفات لحمى البحر المتوسط تقع فى حالة إهمال علاجها مثل التهاب فى الخصية عند الأولاد، والتهاب الرئتين والتهاب الغشاء المبطن للقلب، والتهاب بالأعصاب، لذلك يجب على الأمهات فى حالة ملاحظة الأعراض السابق ذكرها التوجه للطبيب لعمل فحص صورة دم كاملة، وتحليل نسبة الأجسام المضادة لفيروس البروسيلا".

وأضافت د. نهى قائلة: يتم علاج حمى البحر المتوسط من خلال أعطاء الطفل مضادات حيوية حسب شدة المرض، كما يجب التعامل مع الحيوانات بواسطة القفزات.