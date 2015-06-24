أهالى قرية بالشرقية يقتلون مسجل خطر فتح مقبرة طبيب متوفى حديثا لسرقتها

قام العديد من أهالى قرية طارؤط التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بالتخلص من مسجل بعزبة تابعة لقريتهم، وقتله، وذلك بعد أن انهال عليه العشرات من الأهالى بالضرب المبرح، أثناء قيامه بفتح مقبرة طبيب متوفى حديثا لسرقتها.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عبد الله محمود مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد فى بلاغ قيام العشرات من قرية طارؤط بضبط مسجل أثناء قيامه بفتح مقبرة طبيب ومحاولة النبش بداخلها وسرقتها، فشاهده أحد الأهالى وقام بإخطار الآخرين الذين حضروا وقرروا الانتقام منه، والتعدى عليه بالضرب المبرح، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم إخطار الشرطة.

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