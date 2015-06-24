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الإنقاذ النهرى يبحث عن ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية بالمنيا

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الإنقاذ النهرى يبحث عن ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية بالمنيا الإنقاذ النهرى يبحث عن ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة الإبراهيمية بالمنيا
انتقل فريق الإنقاذ النهرى إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكى بترعة الإبراهيمية أمام قرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص، للبحث عن ضحايا كانوا فى السيارة بعد انتشال السيارة من المياه بدون سائق.

كان اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا قد تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أمام قرية ابيوها التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ، مما تسبب فى ارتباك حركة المرور على الطريق السريع أسوان، وتوقف الحركة لفترات طويلة إلى أن تم فرض كردون حول مكان الحادث وتسيير حركة السيارات.
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