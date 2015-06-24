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محافظ الجيزة يوجه بإخلاء الباعة الجائلين من ميدان الجيزة

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أعلن الدكتور خالد زكريا محافظ الجيزة، عن تعيين خدمات مرورية إضافية بميدان الجيزة لضبط حركه السيارات وخاصة الميكروباص، وتواجد قوة ثابتة لرفع الإشغالات، وذلك خلال جوله مفاجئة بميدان الجيزة.

وحمل العادلى رئيس حى جنوب الجيزة مسئولية تواجد الباعة الجائلين بالميدان، وأسفل الكوبرى مطالبا بإزالة الإشغالات الموجودة أسفل كوبرى الجيزة فى الحال بالإضافة إلى رفع الفاترينات ومفترشى الطريق والبائعين المتواجدين أمام شارع أحمد ماهر الموجود بوسط الميدان.

وقال المحافظ خلال الجولة إن أعمال رفع الإشغالات بالميدان لن تتوقف وسيتم رفع أى مخالفه مهما بلغت حجمها، مشددا على ضرورة معامله البائعين معامله جيدة قبل رفع إشغالاتهم وتحذيرهم من تكرارها مرة أخرى ذلك لمنعهم من الوقوف بوسط الميدان لما يحدثه من إعاقة مرورية شديدة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية وتيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة والقيادات الأمنية بالمحافظة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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