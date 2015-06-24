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للمرة الثانية.. إرهابيون يفجرون ماسورة مياه بأبوكبير بالشرقية

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للمرة الثانية.. إرهابيون يفجرون ماسورة مياه بأبوكبير بالشرقية للمرة الثانية.. إرهابيون يفجرون ماسورة مياه بأبوكبير بالشرقية
فجر عناصر إرهابية، صباح اليوم الأربعاء، لليوم الثانى على التوالى، ماسورة مياه شرب بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وذلك بعد 24 ساعة من تفجير ماسورة مياه بمنطقة الصادى، وتم إخطار خبراء المفرقعات لفحص المكان وتمشيطه.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد ضياء أبو العزم مأمور مركز شرطة أبوكبير، يفيد وقوع دوى انفجار بمدخل عزبة أبوعويضة التابعة لقرية الرحمانية دائرة المركز.

تم إخطار خبراء المفرقعات لتمشيط موقع الانفجار، وبالفحص تبين وجود عبوة بدائية بماسورة المياه بمدخل كوبرى العزبة، وتم إخطار الفنيون بشركة مياه الشرب لتصليح الماسورة والعمل على عودة المياه وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.

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مصر 365