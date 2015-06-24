السعودية تطالب إيران بإظهار نتائج التحقيقات فى حادثة التسمم

طالب القنصل السعودى بالإنابة بمدينة مشهد، عبد الله الحمرانى، السلطات الإيرانية بتعجيل إظهار نتائج التحقيقات فى حادثة التسمم التى أودت بحياة اربعة أطفال سعوديين وإصابة 33 آخرين، جراء استنشاق مبيد حشرى سام بأحد الفنادق.

ونقلت صحيفة " اليوم" السعودية الصادرة اليوم الاربعاء عن الحمرانى قوله أن القنصلية لا تزال تنتظر الملف المتكامل من وزارة الخارجية الإيرانية للتعرف على القضايا الغامضة فى ملف التسمم، مستغرباً عدم تزويد القنصلية بملف القضية على الرغم من مرور 3 أسابيع على الحادث.

وأوضح أن تأخر الجهات الإيرانية فى تسليم التقارير الرسمية أخرنا فى رفع الدعاوى القانونية ضد مسئولى الفندق أمام القضاء الإيرانى، مضيفاً أن القنصلية لا تتدخل فى التحقيقات التى تقوم بها الشرطة والبحث الجنائى.

وأشار إلى أن القنصلية مستعدة للتحرك لتقديم الدعاوى أمام القضاء الإيرانى، بعد الاجتماع مع مكاتب المحاماة لتدارس القضية من كل جوانبها، مشيرا إلى تسلم القنصلية تفويضاً من ذوى المتوفين الأربعة و33 مصاباً للتحرك بشكل فورى فى الإجراءات القانونية.

وكان أربعة أطفال قد توفوا منذ قرابة ثلاثة أسابيع وأصيب 33 أخرون بعد استنشاقهم لمبيد حشرى داخل أحد الفنادق بمدينة مشهد الإيرانية، وقالت وزارة الداخلية فى إيران أن الحادث لم يكن متعمداً مبررة أنه حصل نتيجة الإهمال والجهل، فيما أعربت الخارجية الإيرانية عن أسفها للحادث.

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