كوبا في الجول.. حوار - قائد أوروجواي يتحدث عن مواجهة تشيلي.. والرحيل المتوقع لشريك النجاح

(إفي): امتدح قلب دفاع منتخب أوروجواي وقائده، دييجو جودين، عمل زميله بالمنتخب وبفريق أتليتكو مدريد، خوسيه ماريا خيمينيز، مبرزا أدائه القوي في المباريات الكبيرة رغم أن عمره لم يتجاوز 20 عاما.

كما تناول جودين في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية الرحيل المتوقع لزميله في دفاع أتليتكو، البرازيلي جواو ميراندا، عن الفريق وقرب احترافه في إيطاليا.

وسيقود جودين منتخب بلاده أمام تشيلي صاحبة الأرض والجمهور بالدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بعد أن غاب عن مباراة باراجواي (1-1) بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

- ماذا تقول للمدافع الشاب المميز خيمينيز في مباراة مهمة أمام تشيلي؟

إنه يستحق أن أقول عنه الكثير، بالنسبة لعمره الصغير، لديه خبرات كبيرة مع منتخب أوروجواي، وفي أتليتكو مدريد، في مباريات كبيرة. الحقيقة أنه دائما ما أظهر شخصية وثبات في هذه الأوقات رغم عمره.

بما أنكما زميلين في خط الدفاع، ألا تجد بعض النصائح التي تسديها له؟

بكل بساطة أقوم بتوجيهه مثل باقي الزملاء. نحن أمام نوع من المباريات يجب أن يقدم فيها كل لاعب أفضل ما عنده، وفي حالتنا، الدفاع بشكل جيد وتأمين المنطقة جيدا. بدء من القيام بالأمور بشكل جيد في مراكزنا فهذا سيفيد الفريق في الأمام، هذا هو الأهم.

- ماذا يقدم خيمينيز للدفاع ما لا تملكه أنت وكيف تتكاملان بهذا الشكل الرائع؟

أنا أتكامل معه بشكل جيد للغاية لأنه لاعب رائع وكل اللاعبون الكبار يتكاملون بشكل جيد. فهو يتأقلم مع أي زميل وأي نظام وأي فريق، وهذا يسهل الأمور كثيرا.

- هناك تقارير تضع زميله جواو ميراندا في الدوري الإيطالي، مع إنتر ميلان؟

أتمنى الأفضل لكل زملائي ولكل أصدقائي. دائما ما أتمنى لهم الأفضل. أتمنى أن يستمر بالطبع في أتليتكو، لأنه لاعب كبير وساهم في إسعاد جماهير الأتلتي كثيرا.

- سيكون خسارة كبيرة بالنسبة لك إذا ما رحل ميراندا، لأنه شكل معك ثنائي دفاعي محكم لتقودا أتليتكو للقب الليجا موسم 2013-2014؟

إذا تعين رحيله فسيكون هذا القرار شخصي وبالتوافق مع رغبة النادي والجميع سيخرجون رابحين. لهذا يجب أن نتمنى له التوفيق لأنه شخص رائع أيضا، رغم أنه حال رحيله فسيكون خسارة كبيرة لنا.

- ماذا أعطى ميراندا لأتلتيكو؟

جماهير أتليتكو تعلم ماذا قدم للفريق، فهو لاعب قدم الكثير للنادي، وجلب الكثير من الأفراح لجماهيره (خمسة ألقاب)، ودائما ما كان ملتزما مع الفريق والنادي، أتمنى أن يبقى معنا.