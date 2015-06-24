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كوبا في الجول - فيرمينو: المنافسة مع تارديلي للعب أساسيا في البرازيل إيجابية

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كوبا في الجول - فيرمينو: المنافسة مع تارديلي للعب أساسيا في البرازيل إيجابية كوبا في الجول - فيرمينو: المنافسة مع تارديلي للعب أساسيا في البرازيل إيجابية

(إفي): أكد المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أن المنافسة مع دييجو تارديلي على حجز مكان في التشكيلة الأساسية إيجابية وتصب في مصلحة الفريق ببطولة كوبا أمريكا، مشيرا إلى أن القرار النهائي بشأن لعبهما منذ البداية يخص المدير الفني كارلوس دونجا.

وقال مهاجم هوفنهايم الالماني في مؤتمر صحفي: "القرار للسيد دونجا. تارديلي لاعب جيد. وذلك لمساعدتنا".

وأضاف أنه من الممكن أن يلعبا معا في الهجوم، ولكن القرار يعود للمدير الفني.

وسيواجه البرازيلي يوم الخميس باراجواي في ربع نهائي كوبا أمريكا.

وقال فيرمينو "باراجواي لن تكون مختلفة، ستكون مباراة صعبة وتنافسية وعلينا الخروج للفوز بالمباراة لأنها في دور الاقصاء المباشر".

وأضاف اللاعب الذي يرتبط اسمه بالانتقال لصفوف ليفربول الإنجليزي "بالتأكيد هذا وقت اتخاذ الخطوة القادمة ولكني اركز فقط في المنتخب البرازيلي وكوبا أمريكا"، مشيرا إلى أن عقده يمتد مع فريقه الالماني حتى 2017.

وأشار فيرمينو الذي انضم إلى هوفنهايم منذ أربع سنوات ونصف إلى أن الاسطورة البرازيلية رونالدينيو يعد مثله الأعلى.

وقال "دائما ما أرى نفسي فيه. كان وسيظل مثلي الأعلى".

واعتبر اللاعب أن تصفيات كأس العالم ستكون مماثلة لمباريات كوبا أمريكا في قوتها.

وقال "كما ترون، كل مباراة تمر تشهد تنافسية وصراع. لن يكون هناك شيء سهل في التصفيات لمونديال روسيا، ولكن منتخبنا يعمل بقوة لخوضها على نحو جيد".

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فيديو اليوم السابع

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