كوبا في الجول - ميسي 28.. يبحث عن الحلم

(إفي): يكمل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الأربعاء عامه الـ28 في الأراضي التشيلية حيث يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي يبحث عن تحقيق أول لقب له فيها، والذي يغيب عن "التانجو" منذ 22 عاما، حيث سيواجه السبت نظيره الكولومبي في الدور ربع النهائي.

وسيعود ميسي المولود يوم 24 يونيو لعام 1987 لارتداء شارة قيادة المنتخب يوم السبت، حيث سيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراته أمام كولومبيا بمدينة فينيا ديل مار بحثا عن بلوغ المربع الذهبي.

ورغم قائمة الألقاب التي حققها مع برشلونة، النادي الذي وصل إليه ميسي وعمره 13 عاما، إلا أنه لم يتوج بأي لقب كبير مع المنتخب الأرجنتيني، سواء كوبا أمريكا أو كأس العالم، مكتفيا بذهبية أوليمبياد وذهبية كأس عالم للشباب، إضافة لوصافة مونديال البرازيل العام الماضي.

وساهم ميسي صاحب جائزة الكرة الذهبية أربع مرات، والقريب من نيل جائزة أفضل لاعب للمرة الخامسة العام الحالي بعد قيادته برشلونة للتتويج بالثلاثية التاريخية، في تتويج فريقه بـ24 لقبا، منها 16 محلية (7 ألقاب لليجا، وستة لكأس السوبر، و3 لكأس الملك)، و8 دولية بينها (4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا).

وسيتم ميسي عامه الـ28 بعد أيام من دخوله نادي المائة في المباريات الدولية، ليصبح خامس أكثر لاعب يشارك في مباريات دولية بقميص الأرجنتين بعد مباراته أمام جامايكا (1-0)، لكنه لايزال بعيدا بـ42 مباراة عن صاحب الرقم القياسي، خافيير زانيتي.

وسجل "البرغوث" خلال تلك المباريات بقميص التانجو إجمالي 46 هدفا وصنع 27 آخرين.

وفي النسخة الحالية، سجل ميسي هدفا وحيدا جاء أمام باراجواي (2-2) من ركلة جزاء.