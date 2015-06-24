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تعرف على تفاصيل عرض إنتر ميلان لقنص صلاح

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تعرف على تفاصيل عرض إنتر ميلان لقنص صلاح تعرف على تفاصيل عرض إنتر ميلان لقنص صلاح

يعرض إنتر ميلان مليون و400 ألف جنيه استرليني لاستعارة محمد صلاح لمدة موسم واحد من تشيلسي.

بعد هذا الموسم إن قرر إنتر ميلان ضم اللاعب نهائيا ووافق المصري الدولي سيدفع النيراتزوري 15 مليون جنيه سترليني لتشيلسي بحسب التقرير.

محمد صلاح يجتمع ممثله اليوم الأربعاء مع إدارة نادي فيورنتينا لإعلان موقفه، هل سيلعب لموسم أخر بالقميص البنفسجي أم سيرحل.

وكان صلاح قد لعب مع فيورنتينا في النصف الثاني من الموسم المنصرم وقدم أداء جعل إنتر وميلان وفولفسبورج وأتليتكو مدريد يهتمون بخدماته.

إنتر هو الأسرع في سوق الانتقالات الصيفي من بين تلك الفرق الأربعة بالنظر إلى أنه أنفق 40 مليون يورو لضم جيوفري كوندوجبيا من موناكو وبات على وشك قنص جواو ميراندا مدافع أتليتكو.

ويضع ميلان في حساباته محمد صلاح بعدما أخفق الروسونيري في خطف جاكسون مارتينيز مهاجم بورتو الذي بات في أحضان أتليتكو مدريد.

ويتفاوض ميلان مع عدد من النجوم أبرزهم روبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد.

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