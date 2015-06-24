وزارة الداخلية تغلق صفحات جديدة متخصصة فى تسريب امتحانات الثانوية

أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن قطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة نجح فى غلق عدد من الصفحات المتخصصة فى تسريب أسئلة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة فى عدد من المحافظات.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تلاحق القائمين على هذه الصفحة الذين يسربون الامتحانات مقابل الحصول على كروت شحن للهواتف المحمولة، وأن هناك ملاحقات لجميع الجرائم الإلكترونية بشتى أنواعها.

وكانت قد انتشرت ظاهرة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما نجحت بعض الصفحات فى الحصول على نسخ منها وعرضها قبل الامتحانات بوقت كبير، الأمر الذى يهدر حق الطلاب المتميزين فى الحصول على مواقع متميزة.

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