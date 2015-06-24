أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الداخلية تغلق صفحات جديدة متخصصة فى تسريب امتحانات الثانوية

Google+ Print
وزارة الداخلية تغلق صفحات جديدة متخصصة فى تسريب امتحانات الثانوية وزارة الداخلية تغلق صفحات جديدة متخصصة فى تسريب امتحانات الثانوية
أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن قطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة نجح فى غلق عدد من الصفحات المتخصصة فى تسريب أسئلة الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة فى عدد من المحافظات.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن تلاحق القائمين على هذه الصفحة الذين يسربون الامتحانات مقابل الحصول على كروت شحن للهواتف المحمولة، وأن هناك ملاحقات لجميع الجرائم الإلكترونية بشتى أنواعها.

وكانت قد انتشرت ظاهرة تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعى بعدما نجحت بعض الصفحات فى الحصول على نسخ منها وعرضها قبل الامتحانات بوقت كبير، الأمر الذى يهدر حق الطلاب المتميزين فى الحصول على مواقع متميزة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365