إصابة 5 بينهم أب و3 من أبنائه فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل 5 أشخاص بإصابات خطيرة بينهم أب وأبناؤه الثلاثة جراء وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام قرية شبرا النونة دائرة مركز إيتاى البارود، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 801671 ملاكى بحيرة قيادة "صبحى عبد المقصود أمين أبو مندور" موجه مالى بالإدارة التعليمية بإيتاى البارود ومقيم بندر إيتاى البارود، السيارة رقم 3127 ع ق ب قيادة "محمد محمد مصطفى الصاوى" تاجر ومقيم شارع المدارس بطنطا غربية.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية وأنجاله ساندى، بسمة، حسام، لايمكن استجوابهم، وتم نقلهم لمستشفى إيتاى البارود العام.

وتحرر المحضر 13127/2015 جنح المركز.

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