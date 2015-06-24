انطلاق حملات أمنية موسعة بمختلف أنحاء شمال سيناء

انطلقت صباح اليوم، حملات أمنية موسعة بمختلف أنحاء محافظة شمال سيناء، وقال مصدر أمنى إن الحملات استهدفت مناطق جنوب مدينتى الشيخ زويد وغرب رفح وشرق وجنوب العريش، وتلاحق خلالها القوات مجموعات مسلحة.

أضاف المصدر أن القوات تقوم بتمشيط تلك المناطق وتفتيش بعض المنازل، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم ولا تزال العمليات متواصلة.

وأكد الأهالى سماع دوى انفجارات فى نطاق العمليات، فضلاً عن إغلاق كلى للطرق فى مناطق العمليات، وكثفت قوات مديرية أمن شمال سيناء انتشارها بمختلف شوارع العريش وأقامت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة مع تواصل إغلاق كل الطرق والشوارع التى تؤدى إلى ارتكازات ومقرات أمنية وخدمية، إغلاق محيط مديرية أمن شمال سيناء ومختلف أقسام الشرطة وكذلك مبنى ديوان المحافظة، وإطلاق نيران تحذيرية بين الحين والآخر.