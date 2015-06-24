أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أب يتهم مسنا عمره 67 عاما بالتعدى جنسيا على ابنته 8 سنوات بمدينة العبور

Google+ Print
أب يتهم مسنا عمره 67 عاما بالتعدى جنسيا على ابنته 8 سنوات بمدينة العبور أب يتهم مسنا عمره 67 عاما بالتعدى جنسيا على ابنته 8 سنوات بمدينة العبور
تمكن ضباط قسم شرطة العبورمن ضبط عامل متهم بالتعدى جنسيا على طفلة 8 سنوات بمدينة العبور.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم العبور عن تلقيه بلاغا من المدعو "ع .ب" 40 سنة عامل ومقيم دائرة القسم، بتضرره من المدعو "أحمد. ح" 67 سنة عامل ومقيم دائرة القسم؛ لأنه قام باستدراج ابنته الطفلة "ف. ع" 8 سنوات لمسكنه بداعى اللعب وتناول الحلوى وتعدى عليها جنسياً.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه أحضر الطفلة لمسكنه لدخول الحمام، وقام بمساعدتها بخلع بنطالها لدخولها دورة المياه، وتم تحويل الطفلة المذكورة للطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4905 إدارى قسم العبور لسنة 2015م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365