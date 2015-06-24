أب يتهم مسنا عمره 67 عاما بالتعدى جنسيا على ابنته 8 سنوات بمدينة العبور

تمكن ضباط قسم شرطة العبورمن ضبط عامل متهم بالتعدى جنسيا على طفلة 8 سنوات بمدينة العبور.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم العبور عن تلقيه بلاغا من المدعو "ع .ب" 40 سنة عامل ومقيم دائرة القسم، بتضرره من المدعو "أحمد. ح" 67 سنة عامل ومقيم دائرة القسم؛ لأنه قام باستدراج ابنته الطفلة "ف. ع" 8 سنوات لمسكنه بداعى اللعب وتناول الحلوى وتعدى عليها جنسياً.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه أحضر الطفلة لمسكنه لدخول الحمام، وقام بمساعدتها بخلع بنطالها لدخولها دورة المياه، وتم تحويل الطفلة المذكورة للطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 4905 إدارى قسم العبور لسنة 2015م، وتولت النيابة العامة التحقيقات.