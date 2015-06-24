طاهر أبو زيد: "فى حب مصر" ليست معزولة عن دوائرها واحتياجات أبنائها

قال الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ومسئول قطاع القاهرة بقائمة "فى حب مصر "، إن القائمة ستعقد لقاءات موسعة خلال الأسابيع القادمة لبدء الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، موضحا أن القائمة لم تخرج بقرارات جديدة.

وأضاف أبو زيد لـ"اليوم السابع" أن مختلف قوائم "فى حب مصر" ليسوا بمعزل عن دوائرهم بل مرشحينها فى تواصل دائم مع أهالى الدائرة وتعمل على التشارك معهم فى شهر رمضان والتعرف على مطالبهم واحتياجتهم.

وأكد أن القائمة بمجملها لم تضع خطتها بعد فى التحرك بالمحافظات، ولكن المرشحين بتنقلون بين دوائرهم بشكل واسع.