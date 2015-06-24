أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طاهر أبو زيد: "فى حب مصر" ليست معزولة عن دوائرها واحتياجات أبنائها

Google+ Print
طاهر أبو زيد: "فى حب مصر" ليست معزولة عن دوائرها واحتياجات أبنائها طاهر أبو زيد: "فى حب مصر" ليست معزولة عن دوائرها واحتياجات أبنائها
قال الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ومسئول قطاع القاهرة بقائمة "فى حب "، إن القائمة ستعقد لقاءات موسعة خلال الأسابيع القادمة لبدء الاستعدادات للانتخابات البرلمانية، موضحا أن القائمة لم تخرج بقرارات جديدة.

وأضاف أبو زيد لـ"اليوم السابع" أن مختلف قوائم "فى حب مصر" ليسوا بمعزل عن دوائرهم بل مرشحينها فى تواصل دائم مع أهالى الدائرة وتعمل على التشارك معهم فى شهر رمضان والتعرف على مطالبهم واحتياجتهم.

وأكد أن القائمة بمجملها لم تضع خطتها بعد فى التحرك بالمحافظات، ولكن المرشحين بتنقلون بين دوائرهم بشكل واسع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق