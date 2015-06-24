اليوم.. استكمال محاكمة إسلام بحيرى لاتهامه بازدراء الأديان

تستأنف اليوم الأربعاء محكمة جنح أول، برئاسة المستشار محمد أبو مسلم، جلسة محاكمة الباحث إسلام بحيرى، فى الاتهام الموجه له بازدراء الأديان.

وتضمنت أوراق القضية، أن مقيم الدعوى فوجئ بـ"إسلام بحيرى"، يشن- من خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة "القاهرة والناس" باسم "مع إسلام بحيرى"- هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية الأجلاء، وأصح كتب السنة النبوية المطهرة- صحيح البخارى وكتب السلف الصالح- ويطعن فى علماء الأمة الإسلامية.

وأوضح مقيم الدعوى، أن كل محتوى الحلقات يمثل ازدراءً صريحًا للعقيدة الإسلامية والسنة النبوية، وطعنًا فى الفقه الإسلامى، الأمر الذى يستوجب معاقبته جنائيًا، منعًا لإثارة الفتن التى تهدد الأمن والسلم الاجتماعى.