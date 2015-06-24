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القبض على هارب من 99 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

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القبض على هارب من 99 حكما قضائيا فى الإسماعيلية القبض على هارب من 99 حكما قضائيا فى الإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 99 حكما قضائيا.

تلقى اللواء محمد جاد، مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارا من العميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام برئاسة العقيد محمد دسوقى رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، بالقبض على المدعو (ع. م. ب. هـ)، 44 سنة، عاطل، ومقيم الخانكة القليوبية، سبق اتهامه فى 3 قضايا "نصب، خيانة، مخدرات"، ومطلوب التنفيذ عليه فى 99 حكما قضائيا بتهم "تبديد، إيصال أمانة، ضرب، تزوير، شيكات" وبلغ إجمالى مدة العقوبة 109 سنوات.

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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