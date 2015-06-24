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115 مكتباً للضمان الاجتماعي لتصحيح أوضاع المستفيدين

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الرياض - صالح الحميدي

    حددت وزارة الشؤون الاجتماعية ١١٥ مكتباً للضمان الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، لاستقبال المستفيدين الراغبين تصحيح أوضاعهم من الذين أوقفت الخدمة الضمانية عنهم، للنظر في إمكانية اعادة تفعيل الخدمة لهم. وأوضح محمد العقلا وكيل الضمان الاجتماعي أن الوكالة تسعى حثيثة لإيصال خدماتها لكل مستفيد تنطبق عليه الشروط ومن خلال مكاتبها، وقال ان هناك آلية لتقديم التظلمات او الشكاوى وتصحيح البيانات، وتقوم المكاتب (بعد تعبئة الأنموذج من المستفيد) بإرساله آلياً إلى اللجنة الرئيسة المختصة في وكالة الضمان والمكونة من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية . ونوه العقلا ان للمستفيد الحق في مخاطبة اللجنة مباشرة على البريد الالكتروني للجنة squrini@mosa-d.gov.sa أو الفاكس 0114721597.

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