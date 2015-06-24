"السحور" يصيب بالسمنة أكثر من"الإفطار"..تعرف على الأسباب وكيف تتجنبها

السمنة وزيادة الوزن من أهم الأعراض المصاحبة لشهر رمضان، وغالبًا ما ينتهى هذا الشهر تاركًا خلفه عددًا من الكيلوات الزائدة فى أجسادنا.

البعض ينتبه لتلك المشكلة ويبدأ فى ترشيد كمية الطعام التى يتناولها أثناء وجبة الإفطار، فيما يؤكد خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة أن وجبة الإفطار تحمل الوزر الأقل فى إصابتنا بالسمنة، فيما تتحمل وجبة السحور المسئوليه الأكبر فى هذا الأمر.

السحور يصيبك بالسمنة لتلك الأسباب

نصائح لتجنب زيادة الوزن فى رمضان