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سجون الطائف تقيم إفطار صائم للنزلاء

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سجون الطائف تقيم إفطار صائم للنزلاء سجون الطائف تقيم إفطار صائم للنزلاء
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الإفطار الجماعي للنزلاء

الطائف - نواف بن خيشوم

    أقامت إدارة السجون بمحافظة الطائف ممثلة بشعبة الإصلاح والتأهيل أمس الاول وجبة إفطار جماعي في سجن مسرة جمعت النزلاء وضباط وأفراد إدارة السجن على سفرة واحدة حيث جسدت روح التآخي والمحبة تحت ظلال روحانية الشهر الفضيل. من جانبه أكد مدير السجون بمحافظة الطائف العميد فايز الأحمري حرص الإدارة كل عام على إقامة الإفطار الجماعي مع النزلاء بحضور عدد من الضبّاط والأفراد، مشيراً إلى أن البرامج الرمضانية المتعددة التي تنفذها السجون تسهم بشكل بارز في التخفيف عن السجناء وإعادة تأهيلهم وإصلاحهم حتى يعودوا لأسرهم ومجتمعهم أفراداً صالحين.

من جانب آخر، نوه مدير شعبة الإصلاح والتأهيل بسجون الطائف العقيد أحمد الفعر بأن برامج السجون الرمضانية لها تأثير إيجابي ملموس على حياة النزلاء وتلبي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية. كما عبر عدد من السجناء عن خالص شكرهم لمدير سجون الطائف والمسؤولين بالسجن على مشاركتهم في هذا الشهر الفضيل، وان تتكرر مثل هذه المناسبات السعيدة عليهم.

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