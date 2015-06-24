أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. سائقون يغلقون شارع السودان بالمهندسين للتزود بالوقود

Google+ Print
سادت حالة من الفوضى أمام إحدى محطات الوقود بشارع السودان بالمهندسين، ما تسبب فى شلل مرورى تام بسبب تسابق سائقى أتوبيسات الجمعيات فى أولوية الحصول على السولار، وغلقهم للشارع أمام باقى السيارات دون أى تواجد لرجال المرور.

ووقعت مشادات كلامية بين المواطنين والسائقين بسبب غلق الطريق، واقتراب موعد السحور، إلا أن سائقى الأتوبيسات رفضوا فتح الطريق بحجة أن زملاءهم يتسابقون فى أولوية الحصول على السولار.

وقال عدد من المواطنين لـ"اليوم السابع" أن السائقين يتعمدون إغلاق الطريق بسياراتهم لإجبار العاملين بمحطة الوقود على تموين سياراتهم دون الالتزام بالطابور، مطالبين إدارة المرور بالتحرك واتخاذ اللازم لمنع حالة الفوضى التى أصبحت مشهدا معتادا بشارع السودان.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365