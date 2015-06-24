بالصور.. سائقون يغلقون شارع السودان بالمهندسين للتزود بالوقود

سادت حالة من الفوضى أمام إحدى محطات الوقود بشارع السودان بالمهندسين، ما تسبب فى شلل مرورى تام بسبب تسابق سائقى أتوبيسات الجمعيات فى أولوية الحصول على السولار، وغلقهم للشارع أمام باقى السيارات دون أى تواجد لرجال المرور.

ووقعت مشادات كلامية بين المواطنين والسائقين بسبب غلق الطريق، واقتراب موعد السحور، إلا أن سائقى الأتوبيسات رفضوا فتح الطريق بحجة أن زملاءهم يتسابقون فى أولوية الحصول على السولار.

وقال عدد من المواطنين لـ"اليوم السابع" أن السائقين يتعمدون إغلاق الطريق بسياراتهم لإجبار العاملين بمحطة الوقود على تموين سياراتهم دون الالتزام بالطابور، مطالبين إدارة المرور بالتحرك واتخاذ اللازم لمنع حالة الفوضى التى أصبحت مشهدا معتادا بشارع السودان.



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