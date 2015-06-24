بالصور.. أمير قطر يجمع القرضاوى والعريفى والقرنى على مأدبة إفطار

ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن الأمير تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر نظم حفل إفطار لمجموعة من علماء وشيوخ المسلمين.

وحضر حفل الإفطار الشيخ يوسف القرضاوى المعروف بتحريضه ضد الجيش المصرى والذى أصدر أكثر من فتوى يطالب فيها بالقتال ضد الجيش المصرى، وكذلك موقفه العدائى ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما حضر المأدبة كل من الشيخ محمد العريفى المعروف بانحيازه لجماعة الإخوان الإرهابية والذى قام بزيارة مصر أكثر من مرة فى فترة الرئيس المعزول محمد مرسى ، بالإضافة إلى الشيخ عائض القرنى وعدد آخر من العلماء .



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تميم يصافح القرضاوى



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تميم يصافح عائض القرنى



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تميم وهو يستقبل مجموعة من الشيوخ فى مأدبة إفطار



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محمد العريقى يصافح تميم