مجلس النواب الليبى يوافق على مسودة ممثل الأمم المتحدة بعد إدخال تعديلات

ذكرت قناة سكاى نيوز بالعربية فجر اليوم "الأربعاء" أن مجلس النواب الليبى وافق على مسودة ممثل الأمم المتحدة بشأن الحوار بين الأطراف الليبية بعد إدخال بعض التعديلات، ولم تشر القناة إلى مزيد من التفاصيل.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا "برناردينو ليون" قد أعرب عن أمله فى انعقاد المسار الأمنى للحوار عن قريب بغية وضع خطة مفصلة لمعالجة القضايا المتعلقة بالأمن.

يشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا "برناردينو ليون" التقى بمدينة مصراتة بممثلين عن الجماعات المسلحة فى المدينة والجبل الغربى ومناطق أخرى غربى ليبيا تم الاتفاق على إثره على عقد لقاء موسع قريباً لبحث آليات تعزيز وقف إطلاق النار وبناء الثقة مثل تبادل الأسرى.

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