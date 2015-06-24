البنتاجون: لا تنسيق بيننا وبين الميليشيات الشيعية فى العراق

نفى البنتاجون الثلاثاء وجود اى تنسيق بين الجنود الاميركيين الذين ارسلهم لتوه الى قاعدة التقدم العسكرية العراقية وبين "بضع عشرات" من عناصر ميليشيات الحشد الشعبى الشيعية موجودين فى هذه القاعدة فى مهمة "ارتباط" مع الجيش العراقى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية الكولونيل ستيفن وارن "ما من تفاعل" بين العسكريين الاميركيين ال450 وعناصر الميليشيات الشيعية فى قاعدة التقدم، مؤكدا ان عدد هؤلاء العناصر قليل ولا يزيد عن "بضع عشرات على الاكثر".

وأضاف "لا توجد وحدات من الميليشيات الشيعية فى التقدم. هناك بعض الافراد الذى يعملون هناك، يؤدون مهمة اشبه بمهمة ارتباط، وهم عناصر فى ميليشيات شيعية".