محافظ الإسماعيلية: إعادة تأهيل قرية الأمل شرق القناة لتسليمها للخريجين

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات صحفية أنه يتم حاليا إعادة تأهيل وتطوير منشآت مشروع "قرية الأمل" بقطاع القنطرة شرق والمخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين والمقامة على مساحة أربعة آلاف فدان، والتى تعتبر النواة الأولى لتنفيذ مشروع استصلاح المليون فدان طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة متواصلة للموقف التنفيذى لإعادة تأهيل ورفع كفاءة قرية الأمل وإنشاء الصوبات الزراعية الحديثة والتى بلغ إجماليها 514 صوبة زراعية، بالإضافة إلى 68 بيت زراعى مصممة جميعها على أحدث وسائل تكنولوجيا الرى الحديث وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى 530 منزلا ريفيا.

وأضاف المحافظ أنه سيتم الانتهاء من مشروع قرية الأمل خلال الأيام القليلة المقبلة، استعدادا لتسليمها لحاجزيها من شباب الخريجين وصغار المزارعين والمستثمرين تزامنا مع الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة.