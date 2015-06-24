برافو يقاضي ريال سوسيداد للحصول على نسبة من قيمة انتقاله لبرشلونة

(إفي): وصف نادي ريال سوسيداد الإسباني اليوم الثلاثاء مطالبة حارسه السابق، كلاوديو برافو، بالحصول على نسبة من صفقة انتقاله لصفوف برشلونة بنهاية موسم 2013-2014 بأنها "غير مشروعة".

ومثل ريال سوسيداد اليوم الثلاثاء أمام محكمة العمل ببرشلونة في الجلسة المنعقدة بحضور ممثلين عن الحارس التشيلي، والتي انتهت دون التوصل لاتفاق، حيث يرى النادي أنه غير ملزم بدفع أي قيمة مالية لحارس برشلونة الحالي.

وأكد النادي الموجود في سان سيباستيان أن حارس مرماه السابق تنازل عن قيمة الانتقال، وأعرب عن عدم قبوله طلب ممثلي حارسه السابق بالمطالبة بدفع هذه القيمة بعد سنة من رحيله عن النادي.

وكان النادي أعلن على صفحته الرسمية عبر بيان مقتضب عن مساع لتجنب إقامة دعوى قضائية التي يبدو أن الطرفين سيلجآن إليها بعد عدم التوصل لاتفاق اليوم الثلاثاء.

وبعد انتهاء جلسة الصلح "بدون اتفاق" أعلن ريال سوسيداد أنه في حالة "إصرار الحارس التشيلي على مطالبته، سيتعين عليه التقدم بدعوى قضائية أمام محكمة العمل المختصة".

ويُذكر أن برافو يطالب بالحصول على 10 في المائة من قيمة بيعه لبرشلونة (بما يعادل أكثر من نصف مليون يورو) وهو المبلغ الذي يرفض ريال سوسيداد دفعه لأنه يراه غير مشروع.