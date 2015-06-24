الزمالك عن مواجهة الصفاقسي: البطل لا يخشى أحدا

أبدي إسماعيل يوسف مدير الكرة بالزمالك ثقة كبيرة قبل مواجهة الصفاقسي التونسي يوم السبت المقبل في كأس الكونفدرالية.

وقال يوسف في تصريحات تليفزيونية:"أغلقنا ملف الدوري بعد الفوز علي المقاولون العرب، ونركز الآن علي مشوار الكونفدرالية، لأننا نسعي لإسعاد جماهير الزمالك التي صبرت كثيرا لسنوات عديدة".

وأضاف"غير قلق من مواجهة الصفاقسي، لأن الزمالك فريق كبير، والبطل لا يخشي أحدا".

وتابع"نتطلع للفوز وحصد نقاط مباراة الصفاقسي، أما الأداء نأمل أن يكون جيدا، وألا نتأثر بخوض مباراة كل 3 أيام في الدوري".

وأتم مدير الكرة بالزمالك"حصلنا علي شرائط فيديو لفريق الصفاقسي منذ يومين، وقام بيدرو بتحليلها وتسليمها لجوزفالدو فيريرا".

ويلعب الزمالك في المجموعة الثانية مع الصفاقسي وأورلاندو بايرتس وليوبار الكونغولي.