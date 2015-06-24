اعتقال النجم شون كومز بعد تهجّمه على مدرّب ابنه

اعتقلت الشرطة الأمريكية نجم الراب Sean Combs المعروف باسم بي " Diddy" بتهمة الاعتداء بالسلاح على مدرّب داخل حرم جامعة في لوس أنجلوس.

وحصل الاعتداء بعد أن تشاجر Diddy مع مدرّب فريق لكرة القدم في حرم جامعة UCLA في كاليفورنيا داخل مكتب مساعد المدرّب، حيث يشارك ابنه Justin كعضو في الفريق هناك .

وقد نشأ الخلاف بعد أن بدأ مساعد الفريق بالصراخ في وجه Justin مراراً وتكراراً خلال مشاهدة والده للمباراة .

يذكر أنه تم إطلاق سراح مغني الراب بعد أن دفع كفالة، ولم يصب أحد في الحادثة .