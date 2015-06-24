أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

اعتقال النجم شون كومز بعد تهجّمه على مدرّب ابنه

Google+ Print

الثلاثاء 23-06-2015 20:54

اعتقلت الشرطة الأمريكية نجم الراب Sean Combs المعروف باسم بي " Diddy" بتهمة الاعتداء بالسلاح على مدرّب داخل حرم جامعة في لوس أنجلوس.

وحصل الاعتداء بعد أن تشاجر Diddy مع مدرّب فريق لكرة القدم في حرم جامعة UCLA في كاليفورنيا داخل مكتب مساعد المدرّب، حيث يشارك ابنه Justin كعضو في الفريق هناك .

وقد نشأ الخلاف بعد أن بدأ مساعد الفريق بالصراخ في وجه Justin مراراً وتكراراً خلال مشاهدة والده للمباراة .

يذكر أنه تم إطلاق سراح مغني الراب بعد أن دفع كفالة، ولم يصب أحد في الحادثة .

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي