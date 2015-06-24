قيادى بحزب الوفد: مشاورات القائمة الموحدة شو إعلامى

قال حسام الخولى، مساعد سكرتير عام حزب الوفد، إن الحزب مستمر فى جولاته فى المحافظات لدعم مرشحيه قبل الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن الحزب فى انتظار صدور قوانين الانتخابات بشكلها النهائى لتحديد مرشحيه، قائلا: "سيحدث بالتأكيد تعديلات على بعض الدوائر حال حدوث دمج أو فصل الأمر الذى سينعكس على مرشحى الأحزاب".

وأضاف "الخولى" لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى بورسعيد لتنظيم مؤتمر شعبى هناك، لافتا إلى أن الأسبوع الأول من شهر رمضان يتضمن 4 جوالات لقيادات الحزب فى المحافظات.

وعن مشاورات القائمة الموحدة التى انتهت بالفشل، قال "الخولى" إن ما حدث كان مجرد شو إعلامى، موضحا أن الأحزاب اليسارية انضمت إلى قائمة صحوة مصر ومنها من قاطع، فيما توجه المصريين الأحرار والوفد والمحافظين والإصلاح والتنمية والغد والمؤتمر وأحزاب الجبهة المصرية إلى قائمة "فى حب مصر"، وحصلت على مقاعد بالقائمة بالفعل، متسائلا: "هل كان المطلوب تجميع 101 حزب فى قائمة واحدة؟!.