مصادر تركية: تل أبيب طلبت من أنقرة استئناف مناورات نسر الأناضول

بعد الضربة التى تلقها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى الانتخابات البرلمانية السابقة، لجأ أردوغان إلى التواصل مع الدول التى كان يدور بينه وبينها خلافات واسعة من أجل ترسيخ أقدامه فى الحكم بتركيا من جانب، وإشغال المعارضة عن الأوضاع الداخلية من جانب آخر.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه جرى بالأمس لقاء سرى فى العاصمة الإيطالية روما بين دورى جولد مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ومدير عام وزارة الخارجية التركية فريدون سنيورولو، وذلك فى العاصمة الإيطالية روما .

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، إن الهدف من اللقاء السرى هو إعادة التدفئة فى العلاقات التركية – الإسرائيلية، وحل أى خلافات بين أنقرة وتل أبيب. وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيسى فى اختيار "سنيورولو" لكونه كان سفير تركيا لدى تل أبيب بالإضافة إلى علاقاته الطيبة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان .

ومن جانبها كشفت مصادر تركية – فلسطينية متطابقة أنه جرى خلال اللقاء الحديث حول استئناف مناورات نسر الأناضول التى تشارك فيها كلا من تركيا وإسرائيل والتى توقف فى عام 2010 ، بعد حادث السفينة التركية مرمرة.

وأضافت المصادر أن المسئول الإسرائيلى طلب من مدير عام الخارجية التركية الضغط على حركة حماس بعدم التصعيد مع إسرائيل على الأقل خلال الفترة الحالية، لكون أنقرة تحتضن قيادات من حركة حماس والإخوان المسلمين بها .

وأشارت المصادر إلى أن الهدف من عدم التصعيد هو استكمال مفاوضات الهدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس والتى من المتوقع حسب الإعلام الإسرائيلى أن تستمر لفترة خمس سنوات.