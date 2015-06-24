مروان خوري ضيف "هل القمر" مع رجا ورودولف هذا الخميس

يحلّ الفنان مروان خوري ضيفاً على البرنامج الرمضاني "هلّ القمر" الذي يبث على شاشتي LBCI وLDC، وسيتطرّق الحوار إلى الكثير من القضايا الفنية، وأبرزها الثورة التي أحدثها مروان في عالم التترات، إذ كان له هذا العام أربع أغان بصوته لثلاث مسلسلات، وأغنية بصوت راغب علامة.

ويحقّق برنامج "هل القمر" نجاحاً كبيراً منذ اليوم الأوّل لرمضان، حيث نجح الزميلان رجا نصر الدين ورودولف هلال في الخروج من الصورة القاسية التي ظهرا بها في برنامج "المتهم"، والتي فرضتها فكرة البرنامج أصلاً، ليطلاّ في برنامج حواري راق، يشعر المشاهد بأنّه شريك في الحوار.

يبقى أن نذكر أن حلقة مروان ستكون واحد من إطلالاته الإعلامية النادرة هو الذي اعتاد أن يعمل أكثر مما يتكلّم.

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