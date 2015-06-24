حصرياً لـ"سيدتي نت": أجزاء جديدة من "سيلفي"

أعرب المخرج أوس الشرقي عن سعادته بالنجاح الذي يحقّقه مسلسل "سيلفي" الذي يقدّمه في رمضان هذا العام على قناة mbc من بطولة النجم الكوميدي السعودي ناصر القصبي، متمنياً أن تلاقي جميع حلقاته القبول من الجمهور في الشهر الفضيل، وأن يحقّق النجاح المأمول من جميع القائمين عليه، لا سيما وأنهم بذلوا جهداً كبيراً في العمل طوال ما يقارب العام حسب تعبيره.

وقال أوس في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "هناك نية من صناع "سيلفي" والقائمين عليه في تقديم أجزاء جديدة، ويتأكد ذلك بنجاح المسلسل جماهيرياً والحمدلله في رمضان، ولكني أعتقد أن دخول الفنان ناصر القصبي في مسلسل "بيوت من تراب" بعد رمضان وهو يتكون من عدة أجزاء قد يؤجل فكرة عمل جزء ثان من العمل".