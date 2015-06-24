أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حصرياً لـ"سيدتي نت": أجزاء جديدة من "سيلفي"

Google+ Print
حصرياً لـ"سيدتي نت": أجزاء جديدة من "سيلفي" حصرياً لـ"سيدتي نت": أجزاء جديدة من "سيلفي"

الثلاثاء 23-06-2015 17:56

أعرب المخرج أوس الشرقي عن سعادته بالنجاح الذي يحقّقه مسلسل "سيلفي" الذي يقدّمه في رمضان هذا العام على قناة mbc من بطولة النجم الكوميدي السعودي ناصر القصبي، متمنياً أن تلاقي جميع حلقاته القبول من الجمهور في الشهر الفضيل، وأن يحقّق النجاح المأمول من جميع القائمين عليه، لا سيما وأنهم بذلوا جهداً كبيراً في العمل طوال ما يقارب العام حسب تعبيره.
وقال أوس في تصريح خاص لـ"سيدتي نت": "هناك نية من صناع "سيلفي" والقائمين عليه في تقديم أجزاء جديدة، ويتأكد ذلك بنجاح المسلسل جماهيرياً والحمدلله في رمضان، ولكني أعتقد أن دخول الفنان ناصر القصبي في مسلسل "بيوت من تراب" بعد رمضان وهو يتكون من عدة أجزاء قد يؤجل فكرة عمل جزء ثان من العمل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي