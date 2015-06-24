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القبض على 3 أشخاص حاولوا الاستيلاء على أرض ملك الدولة بالبحيرة

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القبض على 3 أشخاص حاولوا الاستيلاء على أرض ملك الدولة بالبحيرة القبض على 3 أشخاص حاولوا الاستيلاء على أرض ملك الدولة بالبحيرة
تمكن، قبل قليل، ضباط قسم مباحث الأموال العامة بالبحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا وبإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة من ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بتزوير أوراق للاستيلاء على أرض ملك الدولة مساحتها 4400 بمدخل مدينة إدكو.

وكانت معلومات قد وردت للواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة مفادها قيام 3 أشخاص باستغلال نزاع قضائى قائم على قطعة أرض بمدخل مدينة إدكو فى الدعوى رقم 151 لسنة 2012 مدنى كلى رشيد بين كل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومنطقة التعاونيات بإدكو، وقاموا بتزوير أوراق للاستيلاء على قطعة الأرض عن طريق توجيه خطاب لمركز ومدينة إدكو لترخيص مساحها قدرها 550 مترا بدون وجه حق، بغرض إنشاء مصنع خاص بأحدهم وحصول الآخرين على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وتمكن رجال مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1918 إدارى إدكو وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365