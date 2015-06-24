أخبار عاجلة

القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
قائد أتلتيكو مدريد يؤكد جاهزية الفريق لديربي «الريال» -
شكوك حول مشاركة «نوير» أمام ريال مدريد بسبب الإصابة -
«جوارديولا» يحذر لاعبيه قبل انتقالات الصيف -
المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها -
القارئ هاني الحسيني يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل -
القارئ هاني الحسيني: بعمل تمارين وبتناول أطعمة معينة عشان قراءة القرآن -
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

شعبان عبد الرحيم: "كنت ببرشم وأشرب حشيش للصبح لكن بطلت من 5 سنين"

Google+ Print
شعبان عبد الرحيم: "كنت ببرشم وأشرب حشيش للصبح لكن بطلت من 5 سنين" شعبان عبد الرحيم: "كنت ببرشم وأشرب حشيش للصبح لكن بطلت من 5 سنين"
قال الفنان شعبان عبد الرحيم، إنه كان يتعاطى الحبوب المخدرة والحشيش فى صغره، لكنه منذ 5 سنوات أقلع عن ذلك تماما حتى السجائر لم يعد يشربها، قائلاً: "كنت ببرشم وأنا صغير وبشرب حشيش للصبح لكن من 5 سنين، بطلت السجائر والحشيش ولا بحب ريحة الدخان".

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال حواره ببرنامج "بدون مكياج" الذى يقدمه الإعلامى طونى خليفة عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن ليونيل ميسى لا عب الكرة الشهير يقلده بارتدائه ملابس تشبه ما يرتديه قائلاً: "مسى بيلبس نفس الجواكت بتاعتى.. مدللا على كلامه: "أنا لسه لابس الجاكت الجديد ده، بعد بكرة هتلقيه جايب واحد زيه، ولو ما جبش بحق".

ومن حيث إجمالى ما يتقاضاه نظير الحفلة الغنائية الواحد قال "عبد الرحيم" قرابة 20 ألف جنيه وفى بعض الأحيان لا أحصل على شىء، بينما الحفلات التى أشارك بها خارج أتقاضى نحو 15 ألف دولار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق