شعبان عبد الرحيم: "كنت ببرشم وأشرب حشيش للصبح لكن بطلت من 5 سنين"

قال الفنان شعبان عبد الرحيم، إنه كان يتعاطى الحبوب المخدرة والحشيش فى صغره، لكنه منذ 5 سنوات أقلع عن ذلك تماما حتى السجائر لم يعد يشربها، قائلاً: "كنت ببرشم وأنا صغير وبشرب حشيش للصبح لكن من 5 سنين، بطلت السجائر والحشيش ولا بحب ريحة الدخان".

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال حواره ببرنامج "بدون مكياج" الذى يقدمه الإعلامى طونى خليفة عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن ليونيل ميسى لا عب الكرة الشهير يقلده بارتدائه ملابس تشبه ما يرتديه قائلاً: "مسى بيلبس نفس الجواكت بتاعتى.. مدللا على كلامه: "أنا لسه لابس الجاكت الجديد ده، بعد بكرة هتلقيه جايب واحد زيه، ولو ما جبش بحق".

ومن حيث إجمالى ما يتقاضاه نظير الحفلة الغنائية الواحد قال "عبد الرحيم" قرابة 20 ألف جنيه وفى بعض الأحيان لا أحصل على شىء، بينما الحفلات التى أشارك بها خارج مصر أتقاضى نحو 15 ألف دولار.